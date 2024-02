Insegnante morta nell’indifferenza. La rabbia del figlio Alberto:: "Le hanno rubato anche la bici"

Dopo la tragedia, la beffa. Prima nessuno la soccorre mentre accusa un malore nella centrale via Mazzini a Ravenna, poi qualcuno le ruba la bici appena il 118 la porta via in una corsa disperata senza lieto fine. A rivelarlo è il figlio della donna, Alberto. Molto clamore, soprattutto sui social, ha suscitato la notizia della morte della ravennate Laura Angelini, 83 anni, insegnante per oltre vent’anni alla scuola media Santi Muratori, che si è sentita male lunedì scorso in via Mazzini e nessuno l’ha soccorsa per 30 lunghi minuti. La donna, sia pure a fatica perché faticava a parlare e a respirare, era riuscita ad avvisare telefonicamente il figlio Paolo Bernardi, accorso sul posto il più in fretta possibile, trovando la madre ormai in condizione disperate. Con attorno il vuoto. Nessuno si era fermato per aiutarla, o semplicemente per chiamare i sanitari del Pronto soccorso in modo da velocizzare i tempi e guadagnare minuti preziosi e cercare di salvarle la vita. Purtroppo, arrivata in ospedale la donna è deceduta per un infarto esteso al miocardio. Un dolore improvviso, lacerante, per i figli Alberto e Paolo Bernardi, che Laura Angelini ha avuto dal marito Giuliano Bernardi, indimenticato baritono e scomparso prematuramente nel 1977 in un incidente stradale a soli 37 anni. Il funerale un paio di giorni dopo, mercoledì 7 febbraio, nella chiesa del borgo San Rocco che l’ex insegnante era solita frequentare. E mentre è ancora impossibile ‘metabolizzare’ l’accaduto, il figlio Alberto scrive una lettera per denunciare non tanto la sua tragedia personale ma la ‘tragedia dell’indifferenza di Ravenna’. "In una bella giornata di sole di febbraio – scrive –, mia madre se ne è andata per sempre tra l’indifferenza della sua città, quella città che amava e che non avrebbe cambiato con nulla e che invece l’ha tradita nell’unico momento in cui lei le ha chiesto aiuto".

La notizia ha avuto un forte eco anche sui social ma non solo, dove in molti hanno raccontato – a loro volta – esperienze di indifferenza, altri per fortuna episodi finiti bene. Un lettore di lungo corso del ‘Resto del Carlino’, ha sentito forte l’esigenza di scriverci: "Ho ancora la pelle d’oca, mi vergogno come un ladro, sono in imbarazzo per la mia città. In particolare, l’ultima parte della lettera, mi ha colpito e affondato come si suol dire, ‘scomodandomi’ la giornata, come diciamo in Romagna. Proprio lunedì, ma in serata, sono passato da via Mazzini e mi sono chiesto se avessi potuto non accorgermene. Sento di chiedere scusa ai figli della signora a nome della città. Speriamo sia solo stato un episodio…". La ‘scossa’ delle coscienze c’è probabilmente stata, la lettera ha colpito nel segno. Peccato poi che, alla fine, sia arrivata anche la beffa: quando i figli, ieri, sono andati in via Mazzini a recuperare la bici della madre, appoggiata dietro la panchina davanti a Sant’Agata, chiusa a chiave, non c’era più… Qualsiasi ulteriore parola è superflua.