Insegnare la lingua agli stranieri, servono ’maestri’

L’italiano per tutti: la scuola Penny Wirton di Faenza cerca volontari e volontarie per insegnare gratuitamente l’italiano alle persone di origine straniera. La storica associazione, impegnata da ormai decenni nell’integrazione attraverso la cultura, lancia una ‘chiamata alle armi’ – anzi no, meglio chiamarla una ‘chiamata ai libri’, rivendicano i promotori – per reclutare nuovi volontari che vogliano aiutare le persone di origine straniera a imparare la lingua italiana. L’associazione, nata a Faenza nel 2017, fa parte della rete Penny Wirton, la scuola di Roma fondata da Eraldo Affinati e Anna Luce Lenzi nel 2008 e oggi presente in tutta Italia con oltre sessanta esperienze. "La nostra scuola accoglie donne, uomini e giovani di ogni età che non parlano italiano o hanno bisogno di migliorare le loro conoscenza. È completamente gratuita e si basa sul lavoro non retribuito dei nostri volontari – sottolinea la presidente dell’associazione faentina Gloria Ghetti –. Per diventare volontari non è richiesta alcuna esperienza di insegnamento, solo una buona conoscenza della lingua italiana e la giusta sensibilità".

Nell’ultimo anno scolastico la scuola ha insegnato l’italiano a oltre 100 persone, coinvolto più di trenta volontari e dato la possibilità a circa quaranta studenti del liceo Torricelli-Ballardini di svolgere presso la Penny Wirton le proprie ore di percorso. "Imparare l’italiano è un passaggio fondamentale per poter abitare il territorio in cui si arriva, tutelare la propria condizione e quelle dei propri familiari, per instaurare relazioni amicali e sociali e accedere a opportunità lavorative dignitose e sicure – continua Ghetti –. Oltre alle nostre aperture serali ad accesso libero, in questi anni di attività abbiamo svolto diversi progetti: l’avvio di un’esperienza all’interno del Carcere della Dozza, la collaborazione con il Cpia e alcuni Cas". Mercoledì 9 aprile un gruppo di giovani volontari aprirà una nuova scuola per stranieri supportata dalla Penny Wirton anche a Brisighella, al circolo Anspi di via Fossa: "Un modo per fare comunità in un luogo in cui purtroppo le occasioni di socialità sono piuttosto ridotte – spiegano i fondatori – . Crediamo che imparare l’italiano, capirsi, poter parlare, confrontarsi, sia il modo migliore per ricostruire qualcosa". La scuola è aperta il mercoledì dalle 16.45 alle 18.15 e dalle 18.30 alle 20 in via Carchidio 3 (presso l’istituto Carchidio-Strocchi) e il venerdì dalle 16.45 alle 18.15 in via Carchidio e dalle 18.00 alle 19.30 nella sede di via Fornarina 12. Per info e per proporsi come volontario: gloria.ghetti@gmail.com oppure 3356510105 (chi volesse può sostenere la scuola anche con una donazione fiscalmente detraibile, tramite 5 per 1000 o bonifico).

Filippo Donati