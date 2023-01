"Insegneremo ai docenti a leggere in modo espressivo"

L’associazione Amici del Teatro di Lugo è pronta a riprendere l’attività dopo gli ultimi tre anni trascorsi fra la pandemia e i restauri del teatro Rossini. Un riposo forzato che "ha permesso – spiega Guido Neri, referente dell’associazione – di accumulare nuova energia". Quella che è servita a riavviare l’impegno dei volontari e che sarà fondamentale per alimentare il progetto più innovativo, atteso dal mese prossimo. Una nuova sfida per gli Amici del Teatro, strutturata per diversificare la loro attività, notoriamente legata alla programmazione del Rossini, e consentire loro di esplorare traguardi inediti. "Si tratta dell’impegno di maggior spessore che avrà luogo negli ultimi tre martedì pomeriggio di febbraio nel salone estense della Rocca – racconta Neri –. In quelle date organizzeremo un corso destinato a trenta insegnanti di italiano e dieci uditori di lettura espressiva, tenuto da Laura Sciancalepore, doppiatrice ed esperta della materia, per mettere in condizione i docenti di proporre letture di testi e copioni teatrali in modo più professionale. Così vorremmo rendere più attrattiva la lettura agli occhi degli studenti del polo tecnico e dei licei e, perché no, motivarli ad andare a teatro".

"Questa operazione – continua Neri – è nata grazie al supporto offerto dalla Fondazione CassaMonte Lugo e, in particolare, del suo vice presidente, avvocato Luigi Capucci, convinto che il sostegno dell’ente avrebbe potuto essere orientato anche a favore dei giovani per invogliarli alla lettura ed ad andare a teatro. Questa considerazione l’ho sentita come un monito rivolto proprio a me. Così – sottolinea Neri – ho preso contatto con Maria Chiara Sbiroli, nuova direttrice della biblioteca Trisi, ed abbiamo progettato il corso". Oltre a questo progetto, l’associazione ha rinnovato l’impegno, già sperimentato tre anni fa, della audiodescrizione per ipovedenti della commedia Lisistrata in collaborazione con il centro Diego Fabbri di Forlì e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Cassa del Monte di Lugo.

"Il centro Diego Fabbri – aggiunge Neri – curerà l’audiodescrizione del Don Chisciotte nel prossimo mese di febbraio. Poi abbiamo pensato di festeggiare il ritorno a teatro con il concerto degli auguri del 20 dicembre scorso. Concerto che ci ha visti ancora collaborare con la Fondazione CassaMonte Lugo. Paolo Parmiani ha presentato il coro lirico Città di Faenza impegnato in un’ora di lirica e canti natalizi, e a seguire il complesso rock I Flint che in città godono di una meritatissima fama. Infine la generosità del pubblico lughese ci permetterà di organizzare a favore della locale scuola di musica Malerbi una master class per una classe di pianoforte, una borsa di studio destinata ad un allievo della scuola deciso a partecipare ad un concorso all’estero e l’acquisto di spartiti per le varie classi. Tutte le iniziative – conclude Neri – sono realizzate in collaborazione con la Fondazione CassaMonte di Lugo, senza dimenticare il sostegno offerto dall’Amministrazione comunale, dal teatro Rossini e dalla biblioteca Trisi".

Monia Savioli