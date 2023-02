Insegue con l’auto e picchia la ex Condannato a due anni e sei mesi

Inseguimenti con l’auto, messaggi continui, lettere lasciate sotto la porta e in buchetta e un inquietante furto del bancomat della ex dopo essere entrato nella casa di Faenza dove avevano convissuto, grazie a una copia delle chiavi trattenute all’insaputa della donna. Ma soprattutto quell’uomo, un 61enne ravennate difeso dall’avvocato Ivano Guadagnini, non era nuovo a violenze contro colei di cui diceva di essere innamorato, difesa dall’avvocato Paola Bravi, in un’escalation culminata a fine febbraio 2020. In quell’occasione il 61enne si era presentato nella casa di Faenza e aveva colpito la donna a una mano, stringendogliela a tal punto da provocarle il distaccamento di una porzione di dito. Tutto questo ha convinto il giudice Cristiano Coiro (viceprocuratore onorario Simona Bandini) a condannare a due anni e sei mesi l’uomo per stalking, lesioni e furto.

La relazione tra il 61enne e quella che sarebbe diventata la sua convivente, di qualche anno più giovane, era iniziata nel 2017 e, come aveva denunciato lei, si era presentata quasi subito abbastanza travagliata. Sono diversi gli episodi finiti al centro del processo il cui primo grado è terminato l’altro giorno, tra violenze morali e fisiche andate avanti fino al luglio 2020. Prima l’uomo aveva iniziato con i pedinamenti, presentandosi anche sul luogo di lavoro dell’allora convivente e inseguendola in auto ovunque andasse, poi era passato a frasi offensive anche in presenza dei figli di lei e alle aggressioni fisiche che avevano visto anche l’intervento dei carabinieri di Faenza. Questo aveva spinto la donna a troncare la relazione. Da lì le persecuzioni da parte dell’uomo erano diventate via via più pesanti con messaggi continui e, dopo che lei lo aveva bloccato sui social, lettere lasciate sotto la porta dell’abitazione manfreda e in buchetta. Il culmine era avvenuto il 19 febbraio 2020 quando la donna, rientrata dopo una cena, si era ritrovata l’ex in casa. Da lì era nata una violenta lite durante la quale il 61enne aveva colpito la donna stringendole una mano a tal punto da provocarle il distaccamento di una porzione di dito. Particolarmente inquietante l’episodio avvenuto pochi giorni dopo, a inizio marzo 2020, quando la donna aveva ricevuto un messaggio dalla propria filiale che la informava di un prelievo effettuato con il bancomat alle 2 della notte precedente. I sospetti erano subito ricaduti sull’ex che era entrato in casa con una copia delle chiavi trattenuta all’insaputa di lei ed era stato anche ripreso dalle telecamere durante il prelievo allo sportello bancomat. A corollario di tutto questo il 61enne continuava a chiamare e inviare messaggi alla ex di questo tenore: “...ti ho dentro di me...solo la morte mi libererà...escludere ogni contatto ha solo delle negatività...solo morti da un fronte all’altro...”. Convocato dai carabinieri di Faenza per ricevere la notifica di fine indagini del procedimento, aveva minacciato la ex affermando di conoscere “degli albanesi, mi presento a casa sua con loro, la lego nel letto e mi riprendo quello che mi appartiene”, “se vengo condannato, quando esco gli sparo un colpo in testa, in testa a lei e a quegli altri tre”. Così per il 61enne il giudice aveva fatto scattare il divieto di avvicinamento e contatto con la donna e i figli e l’altro giorno è arrivata la condanna.

Milena Montefiori