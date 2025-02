Inseguimento con due arresti a Lugo

Nelle prime ore di giovedì scorso, due giovani di origine kosovara di 20 e 21 anni senza fissa dimora, sono stati arrestati a Lugo dai carabinieri del Radiomobile per resistenza aggravata e sono stati denunciati a piede libero per possesso di arnesi da scasso. Un terzo giovane - un 26enne sempre di origine ucraina - è invece riuscito a scappare. Tutto ha avuto inizio attorno alle 5 quando i militari, nel corso dei controlli perlustrativi tra le vie del centro storico, giunti nei pressi dell’ufficio postale di via Magnapassi, hanno notato che una Nissan Qashqai, subito dopo avere imboccato quella strada, aveva rallentato per poi tornare nella direzione di provenienza. A quel punto i carabinieri hanno deciso di mettersi alle calcagna del veicolo.

Quando la pattuglia ha raggiunto l’auto, improvvisamente due degli occupanti hanno aperto gli sportelli e si sono allontanati a piedi. I militari li hanno allora rincorsi e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a fermarli: i due però hanno iniziato a strattonare, spingere e colpire. Poco dopo nell’auto, tra i sedili posteriori, ecco il terzo giovane che si era accovacciato per nascondersi. Alla richiesta di documenti, con un calcio ha aperto violentemente lo sportello centrando i militari ed è scappato. Inizialmente è stato bloccato: ma gli altri due si sono scagliati contro i carabinieri consentendogli di fuggire. All’interno del veicolo sono poi stati recuperati 6 passamontagna scuri, 3 paia di guanti da lavoro e arnesi da scasso: in particolare un lungo cacciavite idoneo a forzare infissi e serramenti. Ieri mattina in tribunale a Ravenna i due, difesi dagli avvocati Enrico Ferri e Greta Monti, dopo la convalida dei rispettivi arresti, hanno patteggiato quattro mesi con pena sospesa.