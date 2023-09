Inseguimento dopo le spaccate. Auto dei banditi sfonda un cancello

Un inseguimento dei carabinieri tra i territori del Ferrarese e del Ravennate si è concluso la notte tra martedì e mercoledì con l’auto in fuga finita sulla recinzione di un’abitazione di Sant’Alberto e almeno un malvivente scappato per i campi. La vicenda si è innescata attorno alle 23.30 quando i militari di Comacchio (Ferrara) hanno intercettato una vettura, una Fiat Punto, presumibilmente usata come ariete in spaccate sul territorio ferrarese.

L’inseguimento è partito sulla Romea, in direzione di Ravenna, mentre in aiuto giungevano a rinforzo le auto dei carabinieri di Ravenna che si sono appostati sulla statale, cercando di sbarrare tutte le possibili vie di fuga. Raggiunta la rotonda di Casal Borsetti, la Punto ha sterzato sulla via Mandriole in direzione di Sant’Alberto, e qui i fuggitivi hanno trovato sulla strada ad attenderli i militari della Compagnia di Ravenna. L’auto ha sterzato bruscamente, riuscendo a raggiungere una strada parallela alla provinciale, ma nella spericolata manovra il fuggitivo ha perso il controllo della vettura, finendo sulla recinzione di una casa della strada sottostante e restando incastrata sul cancello della stessa.

Si indaga, inoltre, su una spaccata avvenuta nelle stesse ore a Casal Borsetti, alla ricerca di eventuali collegamenti. Un’auto utilizzata come ariete, intorno alle 22.15, ha infranto la vetrina del bar ristoro del distributore Beyfin di via delle Maone. I carabinieri di Marina Romea hanno acquisito i filmati della video sorveglianza.