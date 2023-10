Inseguimento in auto con la droga: arrestato 22enne

Quando la polizia gli ha mostrato la paletta, lui ha finto di accostare. Ma poi è ripartito a tutto gas sulla 56 Martiri, tra Madonna dell’Albero e Ponte Nuovo, azzardando varie manovre tra le quali un sorpasso mozzafiato in corrispondenza dell’incrocio con via del Pino. Il tutto con un obiettivo: disfarsi di vari involucri di droga tra hashish e marijuana per un totale di oltre 60 grammi gettati per strada. Tutto inutile: nel pomeriggio di mercoledì scorso, il giovane automobilista in questione - un 22enne di Piangipane - è stato arrestato dalla squadra Mobile (sezione Antidroga) per resistenza e detenzione di droga.

L’inseguimento è scattato verso le 16 e, dopo vari passaggi, si è concluso in direzione Dismano. In particolare la pattuglia si è prima affiancata alla vettura del 22enne dando l’alt: ma questi, dopo un diversivo iniziale, ha iniziato a scappare gettando gli involucri, subito recuperati, dal finestrino. Quindi, dopo avere svoltato su via dei Cotogni, è tornato su via 56 Martiri. La droga recuperata, è a sua volta risultata essere suddivisa in più bustine. Addosso il ragazzo aveva anche due telefonini.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato un terzo cellulare oltre a due pezzetti di marijuana. Dopo una notte passata in custodia precautelare ai domiciliari, nel primo pomeriggio di ieri il 22enne - difeso dall’avvocato Pier Giorgio Berardi - è comparso davanti al giudice Cristiano Coiro e il viceprocuratore onorario Simona Bandini. In aula si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dopo la convalida del suo arresto, è tornato libero in attesa del processo.