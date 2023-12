Inseguimento al cardiopalma: ‘sparano’ la schiuma dell’estintore contro i carabinieri

Ravenna, 14 dicembre 2023. Si intensifica in tutto il territorio provinciale, sortendo in tanti casi gli effetti sperati, l’attività dei carabinieri finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio. La notte scorsa i militari della Stazione di Riolo Terme, si sono messi all’inseguimento di una Mazda ‘B-2500’, poi risultata rubata, con a bordo quattro individui che, alla vista della pattuglia, si erano dati alla fuga, tra l’altro spruzzando verso il veicolo militare della schiuma di un estintore, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Poco dopo però la Mazda, ormai braccata, è uscita di strada, con gli occupanti che hanno precipitosamente abbandonato il veicolo per poi fuggire attraverso i campi circostanti.

Fuga che per il conducente, un 41enne di origine moldava e in Italia senza fissa dimora, si è quasi subito conclusa. L’uomo è stato infatti raggiunto e bloccato dai militari ed in seguito arrestato poiché già gravato da una misura cautelare emessa dal Tribunale di Bologna per un episodio analogo verificatosi nel bolognese, nonché deferito per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli.

All’interno della vettura il personale dell’Arma ha rinvenuto strumenti di effrazione, oltre a banconote per un valore complessivo di oltre 2mila euro, per le quali sono in corso accertamenti. Sempre nel corso della scorsa notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, hanno intercettato e quindi inseguito una Fiat 500 L, risultata poi oggetto di furto, con a bordo due persone.

Dopo diversi concitati minuti e non senza difficoltà, sono riusciti a costringere il conducente ad accostarsi. Anche in questo caso gli occupanti hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti. A quel punto i militari, nei cui confronti i due fuggitivi avevano posto resistenza, per neutralizzarli sono stati costretti ad utilizzare lo spray urticante in dotazione.

La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire oggetti atti allo scasso e alcune targhe di auto risultate rubate. I due uomini, un 54enne e un 50enne di origine montenegrina, entrambi senza fissa dimora, sono stati indagati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

Infine i carabinieri della Stazione di Lido Adriano, al termine di un’articolata attività di indagine, sono riusciti a identificare la responsabile di un furto di un bracciale in oro, messo a segno con l’utilizzo della cosiddetta tecnica ‘dell’abbraccio’, ai danni di un’anziana residente a Porto Fuori. A finire nei guai è stata una 33enne di origini rumene residente a Milano. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata indagata a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria.