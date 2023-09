Ravenna, folle inseguimento dopo la spaccata nel Ferrarese. Auto impenna e finisce su una cancellata

Ravenna, 20 settembre 2023 – Un inseguimento al cardiopalma, dalla provincia di Ferrara a quella di Ravenna, con un’auto che intorno alle 23 di ieri sera ha finito la sua corsa impennando e rimanendo a cavallo di una cancellata. All’interno dell’auto in questione, una Fiat Punto, c’erano due uomini in fuga dopo una spaccata effettuata nel Comacchiese, inseguiti dai carabinieri.

L’auto procedeva ad alta velocità lungo la via Romea in direzione Ravenna per poi svoltare in via Mandriole e puntare per via Sant’Alberto. Qui la vettura ha impennato finendo a cavallo di una cancellata. A quel punto i ladri sono riusciti a liberarsi e a far perdere le loro tracce.