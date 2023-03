Inseguita in spiaggia "Disse: sono forestale Ero finita per errore nell’area del fratino"

Povero fratino. Fa di tutto per rendersi invisibile, per potere nidificare in pace sulle spiagge di Ravenna. Invece di lui si finisce sempre per parlare in contesti che ben poco hanno a che fare con natura e specie protette, vedi ad esempio un’aula di tribunale. Chi rischia di bruciarsi le penne, al momento, non è il fratino, bensì un 60enne volontario animalista, che probabilmente voleva tutelarlo, ma lo avrebbe fatto con modalità non propriamente urbane.

Almeno secondo quanto rappresentato dalla Procura, che lo ha portato alla sbarra per i reati di minaccia, tentata violenza privata e usurpazione di funzione pubblica in quanto, spacciandosi per un Forestale, avrebbe prima sbarrato la strada, poi intimorito, insultato e inseguito fin dentro al mare una donna che correva lungo la spiaggia tra Lido di Classe e la foce del Bevano. Il motivo? La riteneva colpevole di avere invaso un’area protetta nel periodo di nidificazione dell’uccellino. La donna, una giornalista forlivese, S.P., davanti al giudice onorario Roberta Bailetti – per l’accusa il viceprocuratore Adolfo Fabiani – si è costituita parte civile con la tutela dell’avvocato Daniele Della Pasqua, mentre l’imputato è difeso dall’avvocato Letizia Bocchini.

Era il 25 maggio 2020, il lockdown era terminato da una settimana, il clima tiepido e la voglia di libertà avevano già portato parecchia gente a prendere d’assalto la riviera. "Stavo correndo sulla spiaggia, di primo pomeriggio. C’era gente che prendeva il sole a riva così, per evitarla, mi ero un po’ addentrata", spiega la parte civile, che sarà sentita in aula alla prossima udienza fissata a novembre. "Ad un certo punto – aggiunge la giornalista – accorgendomi che in quel tratto di spiaggia non c’era più nessuno, e pensando non fosse di libero accesso, avevo deciso di tornare indietro. In quel momento mi si era parato davanti un uomo in slip, a braccia aperte per impedirmi di proseguire. Si era qualificato come forestale, ma la cosa mi pareva poco credibile dato che era in costume da bagno. L’ho aggirato e lui ha continuato a rincorrermi, tanto da vedermi costretta a rifugiarmi in acqua. Mi inseguiva con i pugni chiusi, davanti a tanta gente presente che non ha mosso un dito".

Secondo quanto rappresentato dall’accusa, il sessantenne avrebbe proferito frasi di questo tenore: “Bastarda, se ti prendo ti spacco la faccia, ti butto giù tutti i denti davanti, così devi andare dal dentista, dopo ti riconosco, ti riprendo e ti rispacco la faccia“. E mentre lei gli rappresentava il fatto che non indossasse la divisa, la reazione sarebbe stata ugualmente non da uomo delle istituzioni: “Te la do io la divisa, brutta cretina...“.

"Posso dire che mi ritengo una donna con poca paura, anche in ragione del mestiere che faccio, ma quella volta ne ho avuta", spiega la giornalista, che aveva poi trovato riparo su uno scoglio: "Ho chiamato la Forestale, chiedendo conferma se quello potesse essere un loro uomo. Mi fu detto che non lo era, ma che era un volontario e una brava persona. Questo tentativo di minimizzazione mi ha così indotto a presentare denuncia, ma davanti al comando della Polizia locale di Ravenna".

Lorenzo Priviato