Inseguiva la ex con l’automobile Frequenterà un centro anti violenza

Il tarlo della gelosia gli annebbiava la mente. E dopo che lei, stanca delle botte e di altre reazioni violente, aveva deciso di interrompere quella relazione diventata malsana, lui l’avrebbe perseguitata, tallonandola in automobile e arrivando, in una circostanza, a rischiare di investirla. Ieri mattina l’uomo, un 31enne residente a Lugo – difeso dall’avvocato Laura Asti – ha patteggiato davanti al Gup Andrea Galanti una pena a due anni, con l’obbligo di intraprendere un analogo periodo un percorso per gli uomini autori di violenza presso il Consultorio di Lugo, atteso che la condizionale è subordinata alla frequentazione di tale percorso. Rispondeva di stalking, violenza privata, danneggiamento, lesioni, tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La donna, unitamente ai figli minorenni, che avevano assistito ad alcune delle aggressioni del padre, e che aveva trovato protezione presso una struttura dell’associazione Demetra, era parte civile con la tutela dell’avvocato Alessandra Giovannini.

La relazione tra i due era durata una decina d’anni e si era interrotta a fine gennaio 2022. In quell’occasione, secondo l’accusa, l’uomo aveva svegliato bruscamente la convivente, buttandola giù dal divano e accusandola di avere una relazione con un altro uomo, per poi strattonarla e prenderla a schiaffi. Dopo averla raggiunta in cucina, le aveva strappato dalle mani il telefono col quale cercava di chiedere aiuto, rompendoglielo a terra. Sempre in quel frangente l’avrebbe minacciata con frasi del tipo “ti devi scordare che ti lascio la casa, piuttosto la brucio con voi dentro“. A relazione conclusa, lo stesso avrebbe poi reiterato le condotte moleste. Due gli episodi più gravi che gli vengono contestati. In una circostanza, davanti a un ufficio postale, al volante della propria auto, per l’accusa "al fine di spaventarla, se non di colpirla", l’uomo avrebbe accelerato in direzione della donna, la quale era riuscita a trovare rifugio nella propria autovettura. In un’altra occasione, invece, lo stesso si era lanciato all’inseguimento della ex, tallonandola in automobile, compiendo manovre spericolate, con franate e accelerazioni, talvolta sorpassandola per poi riaccodarsi a lei, mentre a bordo con la donna c’erano un’amica e i due figli, a loro volta molto spaventati.

Lorenzo Priviato