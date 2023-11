Insieme a Faenza. Dal giardino di Ilenia: "Denunciate, fatevi sentire"

"Da grande voglio essere viva": erano queste le parole che campeggiavano su uno dei molti cartelli che hanno accompagnato il corteo partito ieri a Faenza dal giardino dedicato a Ilenia Fabbri – vittima di femminicio nel 2021 nella sua abitazione – e che ha poi raggiunto la piazza, in occasione delle Giornata contro la violenza sulle donne indetta dalle Nazioni Unite. Circa mezzo migliaio di partecipanti, in buona parte giovanissimi, equamente suddivisi fra donne e uomini, hanno preso parte alla manifestazione, guidata da varie associazioni fra cui il collettivo artistico-femminista Sorelle, Sos Donna e Break the silence. Una lunga camminata arricchita da cori, fischietti, amplificatori: presenti anche alcune donne che per prime hanno sperimentato la violenza di genere: "Il mio calvario è durato quattro anni", racconta Jessica Vignoli. Quello della sua amica Elena Paratore un anno: "Dai 19 ai 20 anni ho creduto ogni giorno che il mio ex mi avrebbe ammazzata. I nostri nomi? Certo che potete scriverli. Sono i maschi a doversi vergognare, non noi" In piazza ha esordito al microfono Nicola Sangiorgi per Break the silence: "Siamo noi uomini i primi ad avere il dovere di decostruire il patriarcato. Siamo noi il problema e dobbiamo diventare la soluzione: tacere quando si assiste a una battuta misogina o a un episodio di catcalling è il primo errore. Non dobbiamo più dire alle donne cosa devono o non devono fare".

In strada non ci sono solo manifestanti della galassia femminista, ma anche molti vicini alla causa palestinese e ai diritti umani nelle loro varie declinazioni. Il governo Meloni finisce nel mirino per alcune uscite del ministro all’Istruzione Valditara: "Ministro, in silenzio ci stia lei – attacca al microfono una manifestante, di professione docente –. Le donne italiane non staranno più zitte nemmeno per un minuto". Anche le rappresentanti di Sos Donna raggiungono il microfono: "Tutti conosciamo una donna prigioniera di una relazione tossica. Parlatele, Parlateci. Rivolgetevi a noi: un colloquio salva la vita. Non riuscimmo a evitare il dramma di Ilenia, ma quello di molte altre donne sì". In piazza prende il microfono anche la giovanissima Elena Rossi: "Siamo stufe di ipocriti e benpensanti". Veronica Bassani, una delle organizzatrici, osservando la piazza piena si concede una vampata di ottimismo: "La mia generazione sta aprendo la breccia. Forse non vivrò abbastanza per vedere crollare il patriarcato. O forse sì".

Filippo Donati