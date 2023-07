Insieme nel nome del mosaico Artisti ravennati e giordani in mostra nella capitale Amman

Ravenna e la Giordania insieme nel nome di un amore comune: il mosaico. Così, all’indomani del concerto dell’Amicizia di Riccardo Muti a Jerash, nell’ambito di Ravenna Festival, a rafforzare ulteriormente il legame tra i due Paesi ecco due mostre dedicate al mosaico alla Jordan National Gallery of Fine Arts di Amman, ‘Con il mosaico, contemporaneità a Ravenna’ curata da Sandro Malossini e ‘Invisible cities’, omaggio al tema calviniano della 34° edizione di Ravenna Festival. La prima riunisce ventitrè artisti, tra cui Marco Bravura, Takako Hirai, Suzanne Spahi, Marcello Landi, Verdiano Marzi, Luciana Notturni, Enzo Tinarelli, Giuliano Babini e racconta la storia del mosaico contemporaneo a Ravenna. La seconda ha coinvolto cinque laboratori ravennati di mosaico, Pixel Mosaici di Lea Ciambelli, Arianna Gallo di Koko Mosaico, Anna Fietta, Barbara Liverani, Dimensione Mosaico di Elisa Brighi ed Evelina Garoni, oltre ad alcuni mosaicisti di Amman e Madaba, chiamati a trasporre in mosaico, con risultati sorprendenti, una selezione di venti dipinti di artisti giordani ospiti della collezione del museo. All’affollatissima inaugurazione, nel cuore della capitale, è intervenuta la principessa di Giordania, Basma Bint Ali, che ha ascoltato dalla voce degli artisti presenti, giordani e ravennati, storia e poetica della loro opera. In un incrocio di lingue, italiano, arabo e inglese, e culture, il mosaico ha unito due città lontanissime ma accomunate dalla stessa antichissima tradizione. Le mostre, con l’alto patronato di sua altezza reale la principessa Wijdan Al Hashemi, rimarranno al museo di Amman fino al 14 agosto, quindi arriveranno a Ravenna per la Biennale di mosaico contemporaneo a ottobre.

Tra i presenti anche Fabio Rainieri, vicepresidente dell’assemblea legislativa della Regione. "Questa nostra partecipazione – ha detto – ha grande importanza, perché rinvigorisce legami culturali antichissimi, che risalgono all’evo antico, tra l’Emilia-Romagna e la Giordania. Si tratta di un evento di particolare significato, all’insegna dell’arte, della musica, della bellezza, dell’incontro e della condivisione tra culture". Di esperienza culturale unica, "una prima assoluta", ha scritto nel catalogo Shermine Dajani, presidente del Forum della cooperazione Italia Giordania. Un’esperienza, ha spiegato, nata dalla "cooperazione culturale tra le città sorelle di Madaba e Ravenna". Anche una piccola delegazione ravennate ha preso parte all’inaugurazione: oltre alle mosaiciste dei laboratori coinvolti, sono intervenuti anche gli assessori Fabio Sbaraglia e Annagiulia Randi.

Annamaria Corrado