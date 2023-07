Insieme per Cervia e Cervia Domani - Pri uniscono le forze

Cambio in consiglio. La lista civica Cervia Domani - Pri e Insieme per Cervia hanno deciso di unire le forze in un unico gruppo che si chiamerà lista civica Pri – Cervia Domani - Insieme per Cervia. Il nuovo gruppo consiliare sarà composto dagli attuali consiglieri comunali Gianni Grandu, Antonio Svezia e Tiziano Francolini, che ricoprirà l’incarico di capogruppo. "Nei prossimi giorni – si legge in una nota del nuovo gruppo – la costituzione del nuovo gruppo consiliare sarà formalizzata presso i competenti organi comunali".

Una mossa che potrebbe essere preparatoria in vista delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno l’anno prossimo.