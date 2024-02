Insieme per la Salina con Lombardi

È in programma domani sera alle 21, nella sala Tamerice di via Vittorio Veneto 21 a Castiglione di Ravenna, la serata culturale ‘Insieme per la Salina di Cervia’ con relatore Renato Lombardi. L’incontro sarà l’occasione per presentare, avvalendosi di una videoproiezione, il calendario 2024 intitolato ‘Salviamo la Salina’, realizzato da Lombardi con Paola Pirini. Si parlerà inoltre di progetti e di iniziative per salvare la salina e per sostenere la sua candidatura a Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco.

Il ricavato del calendario ‘Salviamo la Salina’ viene devoluto per metà all’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) e per l’altra metà

verranno all’associazione ‘Assieme per la Salina’.

Per informazioni si può contattare l’associazione culturale castiglionese ‘Umberto Foschi’ via mail all’indirizzo assoculturaleumbertofoschi@gmail.com o al cellulare chiamado il 335.5490057.