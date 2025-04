"Insieme per respingere ogni intimidazione"

Solidarietà di istituzioni, sindacati e associazioni al sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi dopo la notizia relativa alle due lettere di minacce recapitate al primo cittadino. Le due lettere, consegnate a mano in luoghi diversi, contenevano messaggi di intimidazione: una era in lingua araba – poi rivelatasi, secondo un primo riscontro interno, generata da un traduttore automatico – e una in italiano. Gli elementi sono attualmente al vaglio degli inquirenti, che hanno aperto un fascicolo per minacce aggravate contro ignoti.

"Sin dal primo momento ho condiviso quanto accaduto con la Giunta e con le autorità competenti, con senso di responsabilità e senza allarmismi – dichiara il sindaco Stefano Sangiorgi –. Le lettere sono state subito sequestrate e le indagini sono partite con la massima serietà. Ritengo però doveroso, in questo momento, rivolgere un pensiero sincero di gratitudine al Prefetto, alla Procura e alle forze dell’ordine per la loro tempestività e il loro straordinario impegno, così come ringrazio i tanti cittadini che in queste ore mi stanno facendo sentire la loro vicinanza".

Il Comune di Massa in una nota specifica che "pur evitando ogni strumentalizzazione, l’episodio conferma quanto sia necessario rafforzare il clima di coesione, rispetto e fiducia reciproca in una comunità, come quella di Massa Lombarda, che ha sempre saputo affrontare con civiltà e dialogo le sfide dell’integrazione e della convivenza".

"La nostra città è fatta di persone perbene, italiane e straniere, che ogni giorno vivono, lavorano, crescono insieme. E a loro mi rivolgo: non saranno poche parole di odio a fermare il lavoro di chi crede nei valori democratici e nella forza delle istituzioni – conclude Sangiorgi –. Continuerò a svolgere il mio ruolo con determinazione, trasparenza e spirito di servizio. È in questi momenti che si misura il senso di una comunità, ed è insieme che dobbiamo respingere ogni forma di intimidazione".

Il presidente della Regione Michele de Pascale ha espresso vicinanza sui social: "La violenza e l’intimidazione non troveranno mai spazio nelle nostre comunità". Anche Cgil, Cisl e Uil hanno espresso la loro vicinanza e solidarietà al sindaco per le minacce di morte auspicando "che nel più breve tempo possibile i responsabili vengano individuati". Così anche la Confartigianato della provincia di Ravenna. Anche Massimo Baroncini, presidente Cna Bassa Romagna, e Riccardo Marani, presidente Cna di Massa Lombarda, a nome e per conto di tutta la Associazione provinciale, hanno espresso vicinanza e solidarietà "per le inaccettabili minacce ricevute".