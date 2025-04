Insostenibile la situazione degli uffici postali

Ho presentato un’interrogazione in Commissione al Ministro dell’Economia e al Ministro del Lavoro, per denunciare la situazione sempre più insostenibile del servizio postale. Nonostante Poste sia formalmente quotata in borsa, lo Stato detiene una quota maggioritaria, direttamente e tramite Cassa Depositi e Prestiti. È quindi inaccettabile che, pur trattandosi di un servizio pubblico essenziale, continui la chiusura sistematica di uffici postali, la riduzione degli orari e il progressivo abbandono dei territori. Il quadro è allarmante: circa 700 uffici postali chiusi in pochi anni, altri che operano solo a giorni alterni o in fasce orarie ridotte, e un drastico calo del personale, che nella provincia di Ravenna si è quasi dimezzato tra il 2012 e il 2025. Insieme a una perdita netta di servizi per i cittadini si assiste a un peggioramento delle condizioni di lavoro: contratti precari, straordinari non pagati, carichi di lavoro insostenibili e un aumento degli infortuni, anche gravi e mortali. Secondo i dati diffusi dall’associazione “Precari in Rete”, nel triennio 2021-2023 si sono verificati oltre 14.500 infortuni tra i lavoratori delle Poste, di cui più di 3.700 gravi e 12 mortali. Non possiamo accettare che un’azienda con oltre 150 anni di storia e un ruolo cruciale per la coesione sociale venga gestita con logiche aziendali miopi, che scaricano sui più o fragili – anziani, pensionati e precari – i costi di una presunta efficienza.

Ouidad Bakkali, parlamentare