Installate a Massa Lombarda tre colonnine per le auto elettriche

A Massa Lombarda sono entrate in funzione tre colonnine per la ricarica di auto elettriche. L’installazione è avvenuta a seguito di un accordo stipulato tra il comune di Massa Lombarda, HerA Comm e BeCharge. Con l’intento di favorire logisticamente gli utenti, sono state individuate posizioni strategiche come il parcheggio dello Stadio Dini e Salvalai (piazza 8 Marzo) a Fruges) e Piazza Mazzini di Massa Lombarda.

Le colonnine, che sono dotate di due stalli dedicati e usufruibili contemporaneamente, sono accessibili 24 ore su 24 e la gestione nonché l’eventuale manutenzione sarà a carico delle ditte installatrici.

Così l’assessore comunale all’ambiente Stefano Sangiorgi (foto): "La recente installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche confermano la nostra attenzione verso l’ambiente e alla transizione ecologica" Ancora: "Dopo l’attivazione di colonnine per la ricarica gratuita di biciclette elettriche nel marzo 2023, proseguiamo a dotare i cittadini massesi di un servizio utile per gli spostamenti quotidiani e soprattutto eco-sostenibile".