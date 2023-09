Installate celle frigorifere nella cucina popolare

Passi avanti nella solidarietà. L’11 novembre 2022 si concluse la campagna di raccolta fondi, promossa da Cervia social food, per l’acquisto delle celle frigorifere, necessarie all’emporio solidale e all’avvio della cucina popolare, posizionati entrambi a Cervia, nella zona artigianale in via Levico 13. Furono raccolti 14.483 euro, su una proposta iniziale di 10.000, con la partecipazione di 618 donatori, con il sostegno economico della banca BCC, il supporto del Comune di Cervia ed il coordinamento della piattaforma Ginger. "Siamo arrivati al momento finale – fanno sapere –: dopo aver completato il progetto complessivo di ristrutturazione dei locali e dopo aver avviato i lavori necessari, ora le due celle frigorifere, necessarie per la conservazione degli alimenti a due differenti temperature, sono posizionate nei locali dell’Emporio solidale e negli spazi adiacenti alla futura cucina popolare. Cervia social food ringrazia di cuore tutti i donatori, senza i quali l’investimento non sarebbe stato possibile". L’assessora al Welfare Bianca Maria Manzi: "La cucina popolare è un elemento fondamentale per la nostra comunità, un importante progetto di solidarietà e sostenibilità e le proposte di Cervia Social Food vanno in tale direzione. A breve sarà comunicata la data di apertura della cucina popolare".