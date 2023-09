Installato un altro velox sulla Casolana

Aumentano i dispositivi di rilevamento della velocità disposti sulla Strada Provinciale 306 casolana. Nella giornata di ieri è stato reso noto il completamento dell’installazione di un nuovo misuratore di velocità nel territorio di Castel Bolognese, in direzione di marcia verso Riolo Terme, tratto nel quale il limite è di 70 chilometri orari. La strada e il punto in cui è stato montato sono stati individuati dalla Prefettura, che ha fornito parere positivo in base a una serie di fattori legati alla sicurezza stradale, quali il numero di incidenti avvenuti e le condizioni strutturali e di traffico per le quali non è possibile fermare un veicolo senza causare potenziali pericoli alla sicurezza della circolazione o all’incolumità degli agenti operanti e delle persone controllate. In corrispondenza del nuovo dispositivo, che sarà gestita dalla polizia provinciale e controllata da remoto senza obbligo quindi di contestazione immediata, sono stati anche installati i cartelli di segnalazione della postazione. Le sanzioni saranno elevate direttamente dall’organo di polizia.

Il nuovo velox entrerà in funzione a metà ottobre, dopo un periodo di prova, e la finalità principale consisterà nel fare rispettare il limite di velocità dei veicoli immediatamente prima dell’incrocio con la strada provinciale Girona Biancanigo, intersezione che è posta in corrispondenza di una curva. Sulla stessa strada, sempre in territorio di Castel Bolognese, ad aprile scorso era stato installato un altro velocar, sul lato sinistro della carreggiata. Inizialmente era stato comunicato che questa postazione avrebbe rilevato la velocità su entrambe le corsie di marcia, cosa che in effetti è in grado di fare. Pare che però sia stata attivata solo per un senso di marcia.

"In quel tratto il pericolo di incidenti è reale – ha commentato il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza –, prova ne è l’incidentalità anche mortale su quella strada. È innegabile che ci sia un problema di velocità. Il velox è sicuramente un elemento deterrente".

Secondo il Codice della Strada per l’infrazione al limite di velocità sono previste sanzioni che vanno dai 42 euro, nel caso in cui il limite sia superato di non oltre 10 chilometri, e fino agli 845 euro nel caso di superamento di oltre 60 chilometri del limite fissato. In base al tipo di infrazione e alla velocità rilevata, è inoltre prevista la decurtazione da 3 a 10 punti dalla patente oltre alla sua sospensione che, in certi casi, può arrivare a 12 mesi. Con la prossima entrata in vigore delle modifiche al Codice della strada, poi, le sanzioni si faranno ancora più aspre.

Un altro dispositivo, sempre gestito dalla polizia provinciale è stato installato sulla SP13 Bastia, in direzione Sant’Agata sul Santerno nella località di San Bernardino (su cui si può trovare un approfondimento nella pagine della cronaca di Lugo), nel territorio della Bassa Romagna.

