"Installiamo pannelli fotovoltaici, abbiamo sette ettari di invasi pronti"

L’Almagià ha ospitato un evento in occasione della ricorrenza del congresso dell’ANBI (associazione nazionale delle bonifiche) che si svolse 100 anni fa a San Donà di Piave, base della bonifica moderna. In questa occasione è stato sottolineato come in Romagna la bonifica vanti una lunga storia, dai primi appoderamenti romani alle prime bonifiche di epoca comunale iniziate oltre 700 anni fa che hanno posto le basi della Bonifica in Romagna. Un punto di partenza per parlare delle sfide che la bonifica oggi deve affrontare in vista dei cambiamenti climatici già in atto che impongono di ripensare gli assetti territoriali, economici e sociali. Non sono mancate le proposte da parte dei presenti. Stefano Francia, presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna, ha rimarcato la grande importanza di superare le burocrazie sul tema dell’energia.

"L’idroelettrico non basta – ha detto –, serve più fotovoltaico e va installato la dove non diamo fastidio all’agricoltura e all’industria e al paesaggio. Ci candidiamo con i nostri 7 ettari di invasi per sviluppare il fotovoltaico flottante. Dobbiamo avere un ruolo all’interno dell’ambiente, perché supereremo la siccità nell’unione delle diversità, guardando alle competenze che ogni territorio ha".

L’evento, non solo celebrativo, ha dato l’opportunità di mettere a confronto importanti attori del territorio sui temi della bonifica nel traguardo storico e nel quadro dei cambiamenti climatici, della siccità e delle economie di territorio. L’evento, articolato in due momenti condotti dalla giornalista Mediaset Simona Branchetti, si è aperto coi saluti istituzionali da parte del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, del Prefetto della provincia di Ravenna Castrese De Rosa e del presidente della Cassa Antonio Patuelli.