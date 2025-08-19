Insulta donna che non poteva avvicinare

Serata di tensione domenica 17 agosto nei pressi della stazione ferroviaria di Ravenna. Poco dopo le 21, in viale Pallavicini, alcuni passanti hanno segnalato ai carabinieri la presenza di due persone – una giovane donna e un uomo – che inveivano contro un’altra ragazza, apparsa molto spaventata. Alla vista dei militari, il giovane ha tentato la fuga, ma è stato bloccato poco dopo.

L’uomo, un 26enne senegalese, residente a San Pietro in Campiano, era già sottoposto a un divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla donna oggetto delle sue invettive, disposto il 7 luglio dal giudice in attesa dell’installazione del braccialetto elettronico.

Durante il controllo ha spintonato un vicebrigadiere, cercando di sottrarsi all’identificazione, e ha colpito altri carabinieri intervenuti. Addosso gli è stata trovata anche una modica quantità di hashish e sarebbe stata questa la motivazione che lo ha indotto a fuggire e a reagire.

La vittima, una cittadina italiana, è apparsa intimorita e ha rifiutato di parlare con i militari, ma il contesto di questa sorta di spedizione punitiva pare legato a una situazione di violenza di genere. Proprio la violazione del provvedimento restrittivo è costata al giovane – tutelato dall’avvocato Gianluca Vichi – l’arresto, convalidato ieri dal giudice Piervittorio Farinella, mentre per la resistenza a pubblico ufficiale è stato indagato a piede libero. Accogliendo la richiesta del vice procuratore onorario Simona Bandini, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il processo è fissato per la fine di settembre.

l. p.