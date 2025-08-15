Insulta e si scaglia contro i militari

Continuano i controlli delle forze dell’ordine ai Giardini Speyer, zona ‘calda’ della città. In particolare, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato la 37enne di origine algerina Imen Bouglouf.

Erano circa le 20.30 di mercoledì quando una pattuglia è stata bloccata in viale Pallavicini dalla donna, già nota ai militari per vari episodi di risse, rapine, furti e danneggiamenti e per questo destinataria di Daspo urbano più volte violato (anche mercoledì). Bouglouf, in evidente stato di alterazione e brandendo una bottiglia di birra, l’altra sera ha fermato l’auto dei carabinieri mettendosi in mezzo alla strada e colpendola con una manata. Poi ha iniziato a urlare frasi sconnesse contro i militari affermando di essere ‘Pablo Escobar’, spostandosi verso altri stranieri e iniziando a infastidirli minacciandoli con la bottiglia in mano. A quel punto i carabinieri si sono avvicinati e lei ha iniziato a insultarli. Nel tentativo di essere fermata, ha anche graffiato un militare e ha tentato di mordere un altro. Così sono scattate le manette per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Non paga, la 37enne ha anche danneggiato la camera di sicurezzae del Comando provinciale dei carabinieri di Ravenna.

Ieri mattina la donna, difesa di fiducia dall’avvocato Nicola Laghi ieri sostituito dalla collega Silvia Ceroni, si è presentata in tribunale per la direttissima davanti al giudice Antonella Guidomei e al viceprocuratore onorario Simona Bandini. Il Vpo ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia in carcere, la difesa l’applicazione di una misura non detentiva o dei domiciliari. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha considerato idonea una misura non detentiva. In particolare, ha applicato l’obbligo di presentazione tre volte a settimana al Comando dei carabinieri di viale Pertini a Ravenna. La difesa ha chiesto termini e il processo è stato rinviato a inizio novembre.