Insulta i carabinieri, 27enne in manette

Un’auto fuori controllo che carambola tra le vetture in sosta in via Dal Pozzo a Faenza, finendo la sua corsa su un fianco in mezzo alla strada. Questa è stata la scena che si sono trovati di fronte i residenti che, nonostante fossero le due e mezza di notte, sono usciti in strada svegliati dagli schianti in cui per fortuna non sono rimaste coinvolte o ferite persone.

Sul posto, per i rilievi, sono arrivati i carabinieri della Stazione di Faenza che hanno trovato un ventisettenne di origine russa con precedenti, uscito dall’auto in evidente stato di alterazione. L’uomo ha negato la responsabilità dell’incidente, sostenendo che alla guida della vettura ci fosse un’altra persona. La situazione è precipitata quando il ventisettenne ha iniziato a insultare e colpire i carabinieri sulle mani: per questo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e accompagnato in caserma in attesa della direttissima che si è tenuta ieri mattina in tribunale a Ravenna.

Davanti al giudice Natalia Finzi e al vice procuratore onorario Marianna Piccoli l’uomo, difeso dall’avvocato Matteo Olivieri sostituito ieri dalla collega Elena Fenati, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il vice procuratore onorario allora ha chiesto la convalida dell’arresto e la presentazione quotidiana con obbligo di firma alla Stazione dei carabinieri di Faenza.

L’avvocato Fenati sulla convalida dell’arresto si è rimessa a giustizia, mentre sulla misura ha chiesto che il ventisettenne fosse rimesso in libertà o, in subordine, l’obbligo di firma in orari compatibili con il lavoro dell’uomo come operaio. Il giudice Natalia Finzi ha optato per l’obbligo di firma due volte a settimana alla Stazione dei carabinieri di Faenza.

L’avvocato Fenati ha dunque chiesto i termini a difesa in vista della possibilità di celebrare un rito abbreviato. Il processo è stato rinviato a fine ottobre.

m.m.