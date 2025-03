Insultata perché musulmana. La Iannucci: "E non è la prima volta"

Come purtroppo le era già spesso accaduto, anche in questa campagna elettorale Marisa Iannucci è stata bersaglio di offese sul web, rivoltele per la maggior parte in virtù della sua fede islamica, abbracciata ormai vari decenni fa. "Non è la prima volta che succede e non sarà neppure l’ultima", commenta rassegnata ma senza eccessivo turbamento la candidata sindaca di Potere al Popolo e Ravenna in Comune".

Immediata è arrivata la solidarietà nei suoi confronti delle altre forze politiche: i primi ad esprimersi sono stati i Verdi e la lista Ambiente e territorio: "Poichè il silenzio è complice – scrivono i due portavoce Antonio Lazzari e Marco Maiolini –, il nostro gruppo esprime massima solidarietà a Marisa Iannucci e condanna l’aggressione verbale. Questo livello di inciviltà è spinto da politiche irrispettose dei diritti civili fondamentali". Marisa Iannucci ha già deciso che non denuncerà gli autori dei commenti: "Preferisco occuparmi di persone più serie, dei ravennati che chiedono alla politica risposte sui temi veri. Subisco insulti di quel genere da trent’anni, da quando ho abbracciato la fede musulmana. Nella vita capita di fare da apripista: quando guardo al futuro rimango ottimista". Il profluvio di commenti razzisti e sessisti contro Iannucci sorprende solo in parte: il vero volto dei social network è questo, i loro maggiori azionisti sono del resto convinti assertori del suprematismo bianco.

"I social network sono brutali per definizione. In quelle arene virtuali scompare qualunque pudore – osserva Iannucci – per fortuna il mondo reale è diverso. Viviamo in un paese laico in cui ognuno può professare qualunque o nessun culto. La religione è un fatto privato, ed è solo una parte della nostra cultura, di ciò che ci definisce. Accostare gli italiani di religione islamica all’Iran o all’Afghanistan non ha alcun senso: la quasi totalità di noi non ha nulla a che vedere con quei paesi. La comunità islamica ravennate ha più volte avuto una donna come propria portavoce, a riprova del fatto che non esiste un pregiudizio nei nostri confronti. Le italiane di religione islamica sono donne libere".

In molti dei commenti in questione l’anti-islamismo pare piuttosto una clava utilizzata per colpire Iannucci in quanto candidata di genere femminile: "In Italia, come in molte altre parti del mondo, non necessariamente islamiche, c’è un problema di sessismo. Viviamo un riprendere vigore del machismo, sotto questo aspetto c’è ancora molto lavoro da fare". Iannucci potrebbe non essere ad ogni modo l’unica candidata sindaca in corsa: c’è ancora infatti la possibilità che Veronica Verlicchi decida di correre in solitaria alla guida de La Pigna.

Filippo Donati