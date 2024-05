"Insulti e botte alla madre". Il figlio allontanato di casa dal gip

Percosse e insulti tra le mura domestiche. Una situazione - secondo l’accusa - che andava avanti da qualche anno e che è culminata mercoledì con una aggressione sull’uscio di casa verso la madre ultrasettantenne. L’arresto, differito ma possibile se le ferite rimediate sono evidenti, è scattato il giorno dopo. E se anche il gip Janos Barlolotti non lo ha convalidato perché il collegamento tra i segni lasciati dalle percosse e le azioni dell’indagato risulta solo dalle dichiarazioni della donna e del marito di lei, alla luce degli indizi qui emersi, ha disposto che il figlio di lei lasci subito la casa familiare.

La vicenda è emersa quando nel tardo pomeriggio di giovedì la donna si è presentata davanti ai carabinieri della Stazione principale di Ravenna e, pur precisando di non volere sporgere querela, ha esposto la difficile situazione legata al figlio convivente, un ultra-quarantenne. Secondo la donna, il figlio - che ha patente ritirata e sospesa - martedì sera aveva chiesto al padre di accompagnarlo a prendere la ragazza che in questo periodo sta frequentando. Ma quando lei ha manifestato il proprio disappunto, lui le si sarebbe scagliato contro insultandola, colpendola con schiaffi e pugni e mimando di morderla. Quindi le avrebbe assestato una spinta facendola sbattere contro il termosifone e, cadendole sopra, avrebbe continuato a mimare il gesto di morderle il naso. Infine, dopo averla sollevata da terra, l’avrebbe bersagliata di schiaffi.

A detta della donna, aggressioni simili si erano già manifestate in passato anche a causa del possibile abuso di alcol. In alcune circostanze, il figlio sarebbe giunto a morderla per davvero; in altre si sarebbe limitato a insultarla. In ogni modo, a suo avviso è dall’estate scorsa che la situazione va peggiorando.

Un quadro confermato anche dal padre dell’indagato: la prima aggressione ai danni della moglie l’ha collocata sei anni fa mentre si trovavano in un bed and breakfast. Quella volta il figlio aveva a suo parere bevuto: e quando la moglie aveva chiesto spiegazioni, si era avventato come una furia. Negli ultimi tempi - sempre secondo il padre - le mortificazioni ai danni della madre erano ormai all’ordine del giorno.

In quanto al diretto interessato - difeso dall’avvocato Filippo Bianchini - in spontanee dichiarazioni ha in buona sostanza ricondotto tutto a una problematica della madre che la spinge a comportamenti mutevoli e aggressivi distorcendo la realtà.