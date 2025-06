Insulti e minacce su Instagram. Trentenne finisce ai domiciliari. Poi si pente e lei ritira la denuncia

Si conoscono sui social, condividono il tifo per la stessa squadra, la Fiorentina, poi, nel giro di un anno, la situazione degenera: lui, trentenne di Firenze, insiste per incontrarla, lei, quarantenne di Ravenna, non vuole. E partono insulti e minacce verso la donna. Lei lo denuncia per stalking, scatta il codice rosso e lui finisce prima in carcere e poi ai domiciliari con braccialetto elettronico, dove si trova tuttora. Dopo un percorso di riabilitazione al Cam (Centro ascolto uomini maltrattanti) di Firenze, lui si pente di tutto e lei rimette la querela. Il reato è quindi estinto, ma sono passati dieci giorni e la Corte d’appello di Bologna (è quella competente per i reati commessi a mezzo informatico) non sta decidendo sull’istanza di revoca dei domiciliari. Lui, dunque, è ancora agli arresti.

Una situazione che Mattia Alfano, avvocato dell’uomo, definisce "kafkiana. Nessuno decide, l’istanza giace dimenticata e il mio assistito resta arrestato nonostante la parte offesa abbia ritirato la denuncia. Qui il problema è che nessuno sta prendendo in esame un’istanza per una persona che ha diritto a essere libera. Devono ancora fissare l’udienza". Tutto inizia con uno scambio di messaggi su Instagram, nel 2023. I due condividono la passione per la Fiorentina e si scrivono per un po’, fino a quando la situazione cambia: per lei si tratta di un’amicizia virtuale, lui invece vuole che la loro conoscenza si trasformi in qualcosa di più e inizia a insistere per incontrarsi, conoscersi di persona. Ma lei non ha nessuna intenzione e, dopo diversi rifiuti, lui cambia completamente atteggiamento e inizia a insultarla. Le scrive brutte parole, dice che andrà a cercarla, che la troverà e cose simili.

A quel punto, la donna inizia a temere sul serio per la sua incolumità e, nell’autunno 2024, denuncia tutto. Parte la trafila giudiziaria: il gip di Bologna lo manda in carcere, poi il Riesame emiliano cambia la misura, lo scarcera mettendolo ai domiciliari con braccialetto elettronico. Arriva il processo in abbreviato e lui viene condannato in aprile a un anno e due mesi. Il giudice, però, non gli riconosce la sospensione condizionale della pena e lo mantiene ai domiciliari. L’avvocato fa ricorso in appello. E intanto, mentre il trentenne entra in un percorso psicoterapeutico e rieducativo con psicologi, criminologi ed esperti, tra terapie individuali e di gruppo al Cam, i legali delle due parti si parlano e viene raggiunto un accordo per il risarcimento dei danni. Lui dice di aver compreso la gravità delle sue azioni, si scusa e si pente di quanto ha scritto alla donna. Così, due settimane fa all’incirca, lei rimette la querela. "Sono passati dieci giorni dall’istanza di revoca, ma lui è ancora agli arresti – spiega l’avvocato Alfano –. Si parla sempre della carenza dei braccialetti elettronici e qui l’assurdità sta nel fatto che, a fronte di una persona che ha diritto di essere libera, ce n’è un’altra in carcere che aspetta di andare ai domiciliari, ma non può perché il ‘suo’ braccialetto è ‘occupato’ da un altro". Il trentenne è ai domiciliari nella casa di Firenze dove vive coi genitori, le uniche persone con cui può avere contatti senza dover essere autorizzato dal magistrato di soverglianza.