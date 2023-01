Insulti e sputi ai militari, arrestata al bar a Lugo

Sotto i fumi dell’alcol aveva iniziato a insultare la barista dello Smile, in zona stazione a Lugo, che a un certo punto ha chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari però la 49enne slovacca Juliana Vargova, non si è calmata, anzi ha indirizzato gli insulti verso i carabinieri, sputando pure contro di loro. Per questo la donna giovedì pomeriggio è stata arrestata per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. E ieri mattina si è presentata in tribunale a Ravenna davanti al giudice Cosimo Pedullà (Vpo Simona Bandini) il quale ha convalidato l’arresto e per la donna disposto l’obbligo di presentazione alla Stazione dei carabinieri di Conselice tre volte a settimana, in attesa dell’udienza del processo, fissata per l’inizio di febbraio.

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di giovedì quando allo Smile di Lugo una donna, visibilmente ubriaca, ha iniziato a insultare la barista. A quel punto la dipendente del locale ha chiamato i carabinieri della locale Stazione, che sono prontamente arrivati sul posto. Alla vista dei militari però la donna ha continuato con gli insulti e ha pure sputato contro di loro. Poi è tornata a prendere di mira la barista, insultandola, e ha cercato di evitare di fornire i documenti ai militari che nel frattempo hanno chiamato in ausilio i colleghi del Radiomobile. Il pomeriggio di follia però non si è concluso visto che la 49enne slovacca, poi risultata essere residente a Conselice anche se di fatto senza fissa dimora, ha preteso che la barista le servisse altro alcol, continuando con gli insulti. Invitata dai carabinieri a seguirli in caserma, la straniera ha poi scagliato per terra gli espositori di snack presenti nel bar e iniziato a divincolarsi per sfuggire ai militari, continuando i comportamenti aggressivi pure in fase di fotosegnalamento. A quel punto la donna è stata arrestata per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri mattina Vargova, difesa d’ufficio dall’avvocato Giorgia Montanari, si è presentata in tribunale a Ravenna e davanti al giudice Cosimo Pedullà (Vpo Simona Bandini) si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il giudice ha optato per l’obbligo di firma tre volte a settimana alla Stazione dei carabinieri di Conselice. L’avvocato Giorgia Montanari ha dunque chiesto i termini a difesa in attesa del processo che si svolgerà con rito alternativo a inizio febbraio.

La 49enne non è nuova a episodi simili a quello accaduto nel pomeriggio di giovedì, visto che già nel settembre 2021, sempre in un bar di Lugo, aveva opposto resistenza ai carabinieri. Anche per questo episodio dovrà presentarsi in tribunale.