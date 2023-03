Intanto i monumenti della Diocesi sono tutti a pieno organico

Diversa la situazione sul versante dei monumenti che fanno capo all’Opera di Religione, e cioè alla Diocesi. Si tratta di San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo, Galla Placidia, Battistero Neoniano, Museo arcivescovile con all’interno la cappella di Sant’Andrea. Sono cambiati gli orari di apertura, da quelli invernali si è passati agli estivi, cioè dalle 9 alle 19 con ultimo ingresso alle 18.30, e il personale è stato integrato con gli ‘stagionali’ in previsione del notevole aumento di affluenza che solitamente si verifica a partire da metà marzo. "I nostri monumenti – spiega don Lorenzo Rossini, direttore dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi e della biblioteca e dell’archivio diocesani – sono aperti tutti i giorni dell’anno, ad esclusione dell’1 gennaio, ma anche in quel caso, in occasioni particolari, si fanno delle eccezioni. Quest’anno ad esempio siamo rimasti aperti anche il primo".

In totale, comprese le assunzioni per il periodo di maggior afflusso turistico, tra addetti alla biglietteria e alla custodia dei monumenti, lavorano 44 persone, distribuite nei quattro siti oltre al Museo con la cappella di Sant’Andrea. A questi si aggiungono gli otto che lavorano negli uffici e altrettanti che si occupano della manutenzione e della pulizia. Questo per quanto riguarda i monumenti con ingresso a pagamento, poi ci sono altre due chiese, San Giovanni Evangelista e Sant’Agata, il cui ingresso è gratuito, che sono aperte solo alcuni giorni la settimana e prevedono in quell’occasione la presenza di un custode. Al momento non sono previsti per i monumenti dell’Opera interventi di restauro, a eccezione della manutenzione ordinaria. Inoltre, a distanza di mesi, nessuna risposta è arrivata dal Governo sul fatto che alla Romagna, a differenza dell’Emilia, non è stato finanziato, con i fondi del Pnrr, nessuno dei progetti presentati per il restauro e la riqualificazione di alcuni dei luoghi di culto di maggior pregio del territorio. Per chiedere chiarezza i vescovi delle diocesi romagnole a luglio avevano mandato anche una lettera al Ministero. "Finora – conclude don Rossini – non abbiamo avuto risposte ufficiali, così ci siamo messi l’animo in pace".