Integrazione turismo e welfare aziendale

Per la prima volta in Italia, l’integrazione tra welfare aziendale e turismo locale diventa una realtà grazie al lancio di una iniziativa che interessa la costa romagnola e milioni di dipendenti italiani i quali, attraverso i loro crediti welfare, potranno prenotare direttamente i loro pacchetti vacanza, le loro esperienze ed escursioni direttamente tra Cervia, Milano Marittima ed altre località tra le più gettonate a livello internazionale. L’iniziativa porta la firma di Cervia In, Arcadia Viaggi, Mediatip e Tantosvago, che mette a disposizione l’app GOWelfare.