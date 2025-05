Intelligenza artificiale, dialogo Bravura-Gardelli

Alle 18 di oggi, presso la libreria Scattisparsi, via Sant’Agata 8/12, si terrà il settimo incontro della rassegna ’I sabati a Scattisparsi’ curata da Ivano Mazzani. Dusciana Bravura, artista e mosaicista, dialogherà con Iacopo Gardelli, giornalista e scrittore. L’incontro verterà su questo tema: ’Arte e Intelligenza Artificiale: super potere o droga di massa?’

Raramente, nella storia dell’umanità, una forma di tecnologia ha così profondamente polarizzato il dibattito pubblico fra apocalittici e integrati, sollevando entusiasmi, ma anche dubbi e profonde inquietudini. Che ne sarà di molti mestieri? Verremo soppiantati dalle macchine? E per quanto riguarda l’arte? Quelle che state leggendo sono frasi composte da una persona o da una macchina? Le domande, in questo momento storico, sono molte più delle risposte. In questo incontro tenteranno di affrontarne alcune Dusciana Bravura, una delle più interessanti artiste della sua generazione, appassionata di programmi di Intelligenza artificiale per la produzione di immagini, e Iacopo Gardelli, giornalista ravennate.