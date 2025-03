Intelligenza artificiale fra etica e business

Alle 17 di oggi pomeriggio, nella sala Mosaico della Cna, avrà luogo la lezione partecipativa di Samuel Algherini, docente Università Roma 3, sul tema ’Intelligenza artificiale responsabile: opportunità e limiti’ (evento aperto a tutti). Algherini interverrà sul funzionamento dell’AI Generativa e metterà in evidenza la necessità di prestare attenzione ad alcuni aspetti specifici (bias, allucinazioni, data protection, trasparenza). A corredo verranno portati alcuni esempi pratici utili per il settore comunicazione e digitale e per le imprese che stanno implementando questa tecnologia nella loro quotidianità. Dalla teoria alla pratica, quindi, con vere e proprie indicazioni di sostanza per chi opera o collabora con le imprese. Per maggiori informazioni è possibile consultare il link: www.ra.cna.it/eventi/intelligenza-artificiale-etica.