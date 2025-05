Intelligenza artificiale. L’approfondimento

Domani, alle 20.45, alla parrocchia di San Paolo Apostolo, si svolgerà un incontro formativo rivolto a tutti, dedicato al tema dell’intelligenza artificiale, per capire come funzionano strumenti come ChatGPT, Gemini, Meta AI e riconoscerne i rischi e le opportunità, nello studio e nella vita quotidiana. Relatore sarà il professor Henry Rossi, formatore di didattica digitale al Liceo Artistico Nervi Severini che dialogherà con Enrico Meggiolaro, ingegnere, progettista, vice presidente dell’associazione Genitori Scuole Cattoliche - AGeSC, Comitato provinciale di Ravenna.