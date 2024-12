Intelligenza artificiale, le potenzialità per commercio e tursimo

Oggi alle 15, nella sala Bini di Confcommercio Ravenna (via di Roma 102), si svolgerà il convegno ’Intelligenza Artificiale: opportunità reale per il commercio e il turismo’. L’incontro, moderato da Luca Massaccesi (direttore Confcommercio Ascom Lugo), vedrà la partecipazione di Fabio Fulvio (responsabile Marketing e Innovazione Confcommercio Nazionale), Marco Leoni (Iscom group) e Ugo Cacciaguerra (titolare e cofondatore di Logicamente). Gli esperti condivideranno strumenti pratici per integrare l’intelligenza artificiale nelle proprie attività, e spiegheranno come questa possa trasformare e potenziare commercio e turismo. Inoltre, verrà inaugurato lo ‘Sportello Innovazione’, un servizio per le imprese di Ravenna. Info e prenotazioni: 0544.515718.