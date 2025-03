Intelligenza artificiale, tante opportunità ma servono regole

La narrativa sull’intelligenza artificiale mi affascina così, dato che ultimamente se ne parla e se ne scrive molto, ho potuto approfondire le mie conoscenze e soddisfare tante curiosità. Il pensiero che una macchina possa avere l’abilità di compiere azioni come un essere umano, mi porta a formulare ipotesi su un futuro possibile e molto prossimo ai nostri tempi. L’intelligenza artificiale (più comunemente chiamata IA) è infatti una macchina o un sistema informatico capace di imitare competenze umane come il riconoscere, l’imparare, il pianificare e persino il pensare! Tuttavia anche l’IA ha dei limiti, infatti, a differenza dell’uomo può compiere solo una di quelle azioni alla volta. Ne esistono di diversi tipi: chat GPT, un sito che permette di avere riassunti, trasformare un testo in codice e di rispondere ad alcune domande, oppure p5.js, che converte un codice in immagini. Gli impieghi dell’intelligenza artificiale sono molteplici.

In ambito medico l’intelligenza artificiale potrà essere utile per la diagnosi più accurata delle malattie, infatti immettendo i dati del paziente, l’IA potrà stimare le sue condizioni di salute supportando il medico nel capire come curare il paziente. L’IA può servire inoltre per prevedere l’evoluzione di condizioni cliniche e persino per sviluppare nuovi farmaci. I medici saranno in grado di prendere decisioni più precise e tempestive. Inoltre l’IA potrà prevedere possibili focolai di malattie. L’intelligenza artificiale è utilizzata anche nel campo della domotica. Nelle smart homes, l’IA impara ed esegue i comandi vocali dati dall’utente e così è in grado di controllare le luci, la temperatura, le parti motorizzate come le tapparelle o la porta del garage. Tuttavia con l’automazione dei compiti precedentemente svolti da esseri umani, si prevede che molte professioni possano scomparire, generando disuguaglianze economiche e sociali. L’IA comunque potrebbe anche creare nuove opportunità di lavoro, richiedendo però competenze avanzate in campi come la programmazione e l’ingegneria. Un altro campo in cui è utilizzata l’intelligenza artificiale è la sicurezza dell’utente in rete e sui propri dispositivi. Tuttavia con i sistemi basati sull’IA potrebbe sorgere un problema riguardo alla protezione delle informazioni sensibili. A tal proposito è molto importante garantire che i sistemi di IA si sviluppino in modo trasparente e responsabile. I ricercatori e le istituzioni stanno lavorando per creare linee guida e normative che possano garantire l’uso etico dell’intelligenza artificiale. Va definita anche la responsabilità per eventuali errori o danni causati da decisioni che l’IA prende autonomamente.

Lorenzo Gubellini, classe 3^ AScuola media ‘Pascoli’di Riolo