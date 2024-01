Intense poesie d’amore sul palco, ma tutte da ballare

Il nuovo anno del teatro Comunale di Russi si apre stasera. alle 20.45, con uno spettacolo di danza, ’Love poems’, messo in scena dalla compagnia MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola.

Sono tre i lavori che andranno in scena interpretati da otto danzatori della compagnia, realtà di eccellenza della danza italiana. Le coreografie, unite dal comune denominatore di una spiccata musicalità, sono a firma di Mauro Bigonzetti e Michele Merola.

Il ’Duetto inoffensivo’ è un duetto appassionato e intenso in cui tra i due uomini protagonisti c’è condivisione, intesa, ma anche disaccordo, dove ritroviamo condensati i caratteri e le storie di più personaggi maschili. Dal loro incontro, in un ripetersi e alternarsi continuo di complicità e conflitto, nasce uno scambio di energie, sentimenti ed emozioni legate alle delusioni d’amore.

’Gershwin suite’ è invece una coreografia in cui la colonna sonora antologizza le più accattivanti pagine del grande compositore americano come ’I got rhythm’ e ’The man I love’, rese ancor più celebri dalle interpretazioni di grandei cantantti jazz americane, a oartire da Billie Holiday. Non solo quindi i suoi brani più brillanti, ma anche quelli più romantici e intimi, così da creare un tappeto musicale che conferisce unità al ricco mosaico di sentori espressi dai danzatori.

Infine, in ’Vivaldi umane passioni’ l’ispirazione arriva dall’opera di Vivaldi e dalle suggestioni pittoriche di Marc Chagall. I concerti per violino ’La follia’, ’L’inquietudine’, ’L’estro armonico’, ’Il favorito’, esprimono al meglio i sentimenti che scandiscono la vita di ognuno.

Inizio spettacolo alle 20.45, è attiva anche la vendita dei biglietti on line sul circuito Vivaticket (www.vivaticket.com).