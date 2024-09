International Street Food a Ravenna: da oggi a domenica

L’Associazione italiana ristoratori di strada è la prima associazione di categoria che rappresenta lo street food, i suoi operatori ed i loro diritti ed esigenze. Un settore, nel nostro Paese, in continua e costante evoluzione ed espansione. Dallo scorso anno Airs opera all’interno del Sistema Confartigianato, e proprio in virtù di questo rapporto di partenariato è nata l’opportunità di ospitare a Ravenna la 118° tappa dell’ottava edizione dell’International street food 2024, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Airs. L’appuntamento è quindi fissato alla Darsena di Città, dalle ore 18 di oggi e fino alle 24 di domenica. Si tratta di un’iniziativa ovviamente dedicata al cibo di strada di qualità, che vuole permettere di assaporare le migliori specialità italiane e straniere, all’insegna della passione per il buon cibo e della convivialità. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

Sarà possibile gustare tra le molte specialità lo gnocco fritto, lo smash burger, gli arrosticini, la cucina messicana, la cucina argentina, la pasta mantecata, i kurtos ungheresi, il pulled pork, le bombette di Petriglia, il bavarese, la pizza fritta, il pesce fritto, la paella, la cucina del Salento, gli hamburger di Scottona, gli hamburger di Angus, gli hamburger di Chianina. Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei e internazionali, oltre a vari birrifici americani, tedeschi e della Repubblica Ceca. "Anche in questa tappa – assicurano gli organizzatori – saranno tanti i ristoranti itineranti e gli chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina".