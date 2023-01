Internet non è l’unica ragione della chiusura dei negozi

È vero, il centro di Ravenna non è vuoto. Negli anni si è riempito di locali e non solo grazie all’allargamento dei permessi sul suolo pubblico post pandemia. Il processo era già iniziato prima del Covid e le politiche adottate successivamente lo hanno solo accelerato. Parlare di centro storico ‘morto’ è un luogo comune, come la storia della chiusura del parcheggio di piazza Kennedy che avrebbe causato il fallimento di molte attività commerciali. Anche questo è un discorso trito e ritrito e sarebbe meglio voltare pagina. Piazza Kennedy è frequentatissima sempre grazie soprattutto alla presenza dei locali, gli stessi che durante i lavori nella piazza annunciavano la chiusura ogni mese. Ora avranno capito di aver fatto bene a resistere. Sui negozi il discorso è diverso: nonostante la gente rimangono vuoti. Per la crisi economica a cui non si possono attribuire tutte le colpe, ma molte sì. Per gli affitti, anche se diversi proprietari hanno capito che mantenerli calmierati conviene anche a loro. Ma c’è anche un’altra questione: oggi le possibilità di fare acquisti in maniera non convenzionale sono tante e i titolari delle attività devono aggiornarsi, stare al passo coi tempi, fornire un servizio di qualità sempre maggiore, essere accoglienti e professionali più che in passato. Perché fare acquisti di persona, avere uno scambio quando si prova un abito è ancora, per molti, preferibile all’online.