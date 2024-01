Interrogazione del centrodestra su consulenze mediche

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia di Cervia hanno presentato un’interrogazione nella quale si dicono "fortemente preoccupati per la riorganizzazione da parte dell’Ausl Romagna del Servizio di Continuità Assistenziale (Ex Guardia Medica) che prevede la soppressione delle centrali provinciali telefoniche di risposta medica, che erano dedite alla consulenza telefonica dove era presente un medico, per sostituirle con una centrale unica per tutta la Romagna dove risponderà del personale non sanitario". Si chiede a sindaco e giunta di intervenire.