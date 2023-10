Interrogazione: "Sempre più numerose le segnalazioni per il degrado al Parco Mita"

La situazione del parco Mita di Faenza sarà oggetto di discussione in consiglio comunale. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi ha presentato lunedì un’interrogazione destinata all’assessorato alla sicurezza manfredo. "Sono sempre più numerose le segnalazioni pervenute che descrivono una situazione di nuova e forte recrudescenza di episodi ’di insicurezza’ nell’area ormai nota del Parco Mita – scrive Bertozzi –. Sono stati segnalati atti osceni in pieno giorno, aggressioni verbali, consumo di alcolici con abbandono di bottiglie e lattine anche nelle aree giochi, ubriachezza molesta, risse tra avventori, abbandono di rifiuti. In orario tardo pomeridiano gruppi sempre più numerosi di cittadini non meglio identificati, occupano intere aree rendendole di fatto non utilizzabili a causa di comportamenti aggressivi. I fatti che si stanno via via susseguendo dimostrano che le rigenerazioni, se lasciate al caso e decontestualizzate rispetto al controllo e al presidio urbano non portano un effettivo beneficio, né tantomeno sono in grado di risolvere il problema della sicurezza. Così come non possono essere solo le denunce formalmente inoltrate all’autorità competente il metro per giudicare la necessità di interventi e l’esistenza di problematiche di ordine pubblico e sicurezza". Da qui l’atto consiliare in cui il rappresentante di Fratelli d’Italia ha chiesto all’assessore Massimo Bosi più interventi da parte delle forze dell’ordine ed eventualmente il ricorso all’attività dell’associazione cinofila convenzionata con il comune. Altre forze politiche dopo la pubblicazione dell’articolo sul Carlino hanno manifestato preoccupazione per la situazione dell’area verde.