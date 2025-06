Interventi anti alluvioni. De Pascale, Isola e Rontini all’Arena Borghesi

Un incontro pubblico sugli interventi regionali per la riduzione del rischio idrogeologico e le nuove opere di protezione dall’acqua: è quello in programma oggi alle 20.45 all’Arena Borghesi, durante il quale Regione e Comune, fra gli altri, esporranno gli interventi progettati per la riduzione del rischio idrogeologico a Faenza e nella valle del Lamone.

Sarà annunciata una serie di interventi strutturali sui fiumi Lamone e Marzeno; gli interventi previsti sono al momento quattro: due casse di espansione a monte della città, rispettivamente lungo il Lamone e il Marzeno, un’area di laminazione a protezione del centro di Faenza, e un ultimo intervento a Reda.

All’incontro interverranno il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, la sua sottosegretaria alla presidenza Manuela Rontini, il sindaco di Faenza Massimo Isola, il docente e progettista di opere idrauliche Armando Brath, la responsabile del settore Difesa del suolo Regione Emilia-Romagna Monica Guida, Andrea Colombo dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Piero Tabellini dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

L’ingresso all’incontro è libero fino ad esaurimento posti.