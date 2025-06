Interventi in corso per oltre 6 milioni

Cantieri in corso a Sant’Eufemia e a San Cassiano in due delle ferite maggiori che le ultime alluvioni hanno inferto al territorio collinare: ieri mattina la presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli, il capo di gabinetto Nicola Pasi, il dirigente del Settore lavori pubblici Paolo Nobile e il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli hanno effettuato alcuni sopralluoghi visitando due cantieri attivi nella zona del brisighellese, nelle frazioni di Sant’Eufemia e di San Cassiano. Hanno potuto verificare l’andamento dei cantieri e la particolare difficoltà di esecuzione; nel cantiere di San Cassiano un elicottero ha trasportato il materiale utile alle lavorazioni, mentre alcuni operai erano posizionati su un pendio molto ripido appositamente imbragati. In particolare a San Cassiano procedono i lavori finalizzati alla messa in sicurezza del versante franoso lungo la strada provinciale 302R Brisighellese. I lavori, del valore di 3 milioni e 600mila euro, sono finanziati dall’ordinanza n. 13/2023 del commissario alla ricostruzione post-alluvione.

L’intervento rientra nel piano di quelli posti in essere dall’amministrazione provinciale per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali a seguito degli eventi alluvionali che nel maggio 2023 hanno colpito il territorio ravennate. Sul versante di monte sono previsti sia rivestimenti corticali che barriere paramassi, per uno sviluppo complessivo di 400 metri lineari pari a una superficie di circa duemila metri quadri. L’estensione dell’intervento, la quota di posa e l’elevata pendenza del versante rende la zona interessata inaccessibile alla gru e ai mezzi ordinari di cantiere; è stato dunque impiegato un elicottero per lo stoccaggio in quota del materiale di cantiere. I lavori a Sant’Eufemia, per un importo complessivo di circa 2 milioni e 500mila euro, sono stati finanziati per 2.065.827,60 euro dalla Regione Emilia Romagna e per 500mila euro dalla Provincia, e comprendono la realizzazione di due interventi distinti nei pressi nell’abitato di Sant’Eufemia, dove la linea ferroviaria incontra la strada provinciale 302R Brisighellese.

Anche a Brisighella al via quattro interventi strutturali per il ripristino e la riqualificazione di aree del territorio colpite dalle alluvioni. La Giunta comunale ha infatti approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte in via Ceparano sul torrente Marzeno, di quelli per la sostituzione delle vasche di laminazione nell’area verde di via Bacello, di quelli per il ripristino dell’area verde in via della Resistenza e, infine, dei lavori per il miglioramento della rete fognaria in via Puriva. I cantieri prevedono un investimento complessivo di oltre tre milioni di euro finanziati con i fondi della ricostruzione, stanziati dalla struttura commissariale.

f.d.