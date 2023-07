Interventi Straordinari Antizanzare in Bassa Romagna, Nessun Rischio per Ambiente e Salute

Dopo i monitoraggi sono stati avviati nuovi trattamenti antizanzare straordinari negli acquitrini temporanei che si sono creati con l’alluvione e che ancora permangono in Bassa Romagna. I monitoraggi del 28 giugno hanno infatti presentato la necessità di un ulteriore intervento negli acquitrini già trattati con i droni e che in buona parte si sono ritirati nei fossi, nelle canaline dei campi e nei ristagni a lato della via Selice nuova e nell’area agricola tra la via Selice e lo stabilimento Unigrà a Conselice.

Anche i ristagni nelle aree della discarica di Voltana e nel bacino Bellirana, tra il canale dei mulini e il canal vela al Alfonsine, sono oggetto dei trattamenti straordinari nelle scoline dei campi agricoli privati.

I trattamenti antizanzare eviteranno il formarsi di focolai. Le aree verranno trattate con un gruppo motopompa ad alta pressione montato su un pick-up. Il prodotto utilizzato è un biocida a base di Bacillus thuringensis Israelensis, una sostanza che non è nociva né per le persone, né per gli animali e l’ambiente.