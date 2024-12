Interventi su radici. Lavori di bonifica per 200mila euro

La Giunta comunale di Ravenna ha approvato un progetto di interventi di messa in sicurezza e bonifica delle radici in diverse strade del centro urbano per oltre 200mila euro.

Le strade interessate sono via Caprera, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Faentina e quello con via Quarto; via Villa Glori, nel tratto di strada e nei marciapiedi compresi tra l’incrocio con via Monterotondo e il civico 9; via Agro Pontino, nel tratto di marciapiedi prossimo ai civici 27 e 26-28; via Zalamella, nel tratto di marciapiede e di sede stradale in prossimità dell’ingresso al parco Dian Fossey ‘parco Fagiolo’ in adiacenza al bar del circolo Tennis; viale Cilla, nella pista ciclabile compresa tra l’incrocio con via Rotta e quello con via Sant’Alberto; via Monsignor Lanzoni, nel marciapiede di fronte alla scuola elementare ‘Ricci’ e un piccolo tratto sul marciapiede opposto di fronte al civico 37; via Lago di Como, nel tratto in prossimità del marciapiede di fronte al civico 9.

L’intervento, il cui costo ammonta a 215.948,51 euro, è previsto nel Piano degli Investimenti 2024/2026.

"L’estensione del nostro territorio – sostiene l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – e la presenza del verde richiedono una manutenzione continua che rientra tra i nostri obiettivi primari. In questo caso l’intervento riguarda zone, che ci sono state segnalate anche dal consiglio territoriale 1 del centro, dove gli apparati radicali rischiano di diventare maggiormente invasivi".