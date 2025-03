Intervento Hera su rete acquedotto

Hera informa che domani, giovedì 6 marzo interverrà dalle 8.30 alle 15.30 a Faenza in via Cimatti all’incrocio con via D’Azeglio per l’efficientamento della rete dell’acquedotto.

L’intervento, che ha l’obiettivo di rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento idrico e la gestione della risorsa, richiederà la sospensione dell’erogazione dell’acqua, che coinvolgerà via delle Vigne incrocio Santa Lucia, via Formicone, viale Cimatti, via D’Azeglio e via Ragazzini.

Al termine dei lavori, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità.