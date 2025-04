Intervento sulla rete, stop all’erogazione di acqua

Martedì 29 aprile dalle 8 alle 15 in via Dini e Salvalai, incrocio viale Luigi Quadri, a Massa Lombarda sono previsti lavori di Hera per l’efficientamento della rete idrica. L’intervento coinvolgerà Dino e Salvalai (da via della Resistenza fino a viale Luigi Quadri), viale Luigi Quadri (da via Baravelli fino a via Dini e Salvalai), via Risorgimento (da via Dini e Salvalai fino a via Antonio Gramsci), Via Castelletto (da via Luigi Quadri fino a viale del Risorgimento), via della Costituzione (da via Luigi Quadri fino a viale del Risorgimento) e via Giovanni Vicini (dal civico 1 al 15).

Successivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità. In caso di imprevisti i lavori verranno rinviati a data da destinarsi. Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.