Intesa Cervia In ed Expedia

Cervia sbarca su Expedia. Il rapporto tra la città e l’agenzia online leader mondiale di viaggi e soggiorni è il primo tassello di una nuova strategia di comunicazione. La collaborazione tra il colosso mondiale dei viaggi Expedia e Cervia In, l’ente di promozione e pianificazione turistica della città, è realtà. La collaborazione, prima volta per una località romagnola, rientra in una nuova strategia di comunicazione globale. In questo caso ci si vuole rivolgere soprattutto a nuovi mercati. Il primo passo sarà una intensa campagna online che si svilupperà attraverso banner in tutte le sezioni dei siti Expedia, azioni mirate sui social del gruppo - Google, Facebook, Instagram - e una robusta campagna di marketing.

L’agenzia metterà a disposizione il suo enorme patrimonio di dati e di potenziali clienti attraverso una campagna che permetta al territorio cervese di raccontarsi e promuoversi agli occhi di una clientela digital, con un’alta capacità di spesa, internazionale e giovanile interessata a viaggiare e che sta già interagendo con destinazioni competitor. I primi mercati che verranno raggiunti saranno la Svizzera e la Svezia. Una scelta dettata da una precisa analisi di mercato estratta dai report diretti degli utenti. Alle strutture non verrà chiesto nessun contributo: dovranno solamente iscriversi alla piattaforma di Expedia.

i.b.