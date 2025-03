Intitolare un’area pubblica a Willy Monteiro Duarte: "La violenza è una piaga sociale"

Intitolare un’area pubblica in memoria di Willy Monteiro Duarte, brutalmente ucciso nel 2020 tentando di salvare un amico durante una rissa (per quell’episodio la Corte d’Assise d’Appello ha condannato Marco Bianchi all’ergastolo e il fratello Gabriele a 28 anni). A chiederlo, nella mozione indirizzata al sindaco di Lugo e al presidente del consiglio comunale, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gianmarco Grandi, in risposta all’aggressione perpetrata nei giorni scorsi a danno di uno studente del Polo Tecnico di via Lumagni. L’iniziativa è stata condivisa e sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione con l’intento di lanciare un messaggio di condanna verso la violenza "che – scrivono – rappresenta in tutte le sue forme una piaga sociale che mina la sicurezza e la coesione delle nostre comunità".

Monteiro Duarte, che lavorava come aiuto-cuoco dopo il diploma ottenuto all’Istituto alberghiero di Fiuggi, perse la vita a Colleferro mentre cercava di difendere un amico da un brutale pestaggio. Le ferite riportate nel corso della rissa avvenuta nella notte fra il 5 ed il 6 settembre di 5 anni fa non gli lasciarono scampo. Il gesto, che suscitò parecchio scalpore e soprattutto indignazione, motivò il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a conferire la medaglia d’oro al valor civile alla sua memoria, quale "esempio per le giovani generazioni di generosità, altruismo, coraggio e non comune senso civico, spinti fino all’estremo sacrificio". "Ho pensato a Willy perché – spiega Grandi – con la Legge 17 maggio 2024 n. 70 è stata istituita la Giornata del Rispetto che si celebra ogni anno il 20 gennaio. Mi sembra giusto che anche il Comune di Lugo lo ricordi in qualche modo. In più credo che in un momento come questo, in particolare proprio a Lugo dopo quell’episodio di violenza, sensibilizzare la comunità e soprattutto i più giovani, riportando e raccontando l’esempio di Willy, possa aiutare tanti ragazzi che spesso seguono esempi o stili di via inappropriati".

La mozione è stata firmata, oltre che da Grandi, anche da Elena Borrelli, Domenico Ferri, Simone Camanzi, Francesco Barone, Marco Pezzi Algranati, Daniela Capucci, Donatella Donati, Francesco Martelli.

Monia Savioli