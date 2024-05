Intoppi nei rimborsi: "Cucine e lavatrici. Non si è visto un euro. Il Governo dia risposte"

"Ora basta, non c’è più tempo. Il Governo onori l’anniversario dell’alluvione emanando un decreto che consenta di indennizzare anche i beni mobili che per tanti cittadini alluvionati rappresentano una parte molto significativa dei danni". Il sindaco di Ravenna, e presidente della Provincia, Michele De Pascale torna all’attacco sui beni mobili e chiede che il Governo intervenga nel più breve tempo possibile. "È trascorso un anno dall’alluvione che ha devastato le nostre terre e ancora ad oggi – si legge in una nota – il Governo Meloni non ha previsto che siano indennizzabili i mobili ed elettrodomestici danneggiati e distrutti. I sindaci e i comitati degli alluvionati invocano questa misura dal luglio dello scorso anno, il commissario Figliuolo ha dichiarato di averlo chiesto ufficialmente alla Presidente Meloni, e molti esponenti minori del Governo lo hanno promesso più e più volte. Basta con lo scaricabarile nei confronti del Commissario o degli enti locali". La dura nota del sindaco arriva nel giorno in cui la Regione annuncia un evento speciale per ricordare l’evento alluvionale in programma a Faenza il prossimo 15 giugno (procrastinato causa elezioni) e presenta - con la vicepresidente Irene Priolo e il presidente Stefano Bonaccini - i dati complessivi su quel che è stato fatto ed è in corso in fatto di alluvione.

Partendo però da un dato: l’andamento al rallentatore dei rimborsi erogati e delle richieste di indennizzo che scontano, per la loro poca intensità, la percezione che il meccanismo proceda ancora troppo a rilento. Insieme alla carenza di personale tecnico nei Comuni che non riescono a progettare gli interventi necessari. Partendo dalle richieste di indennizzo, sulla piattaforma Sfinge sono presenti sono 1.900 domande a fronte di un potenziale, tra imprese e famiglie, di 50mila soggetti. Ad oggi sono stati erogati, dalla struttura commissariale, 2,3 milioni a fronte dei 3,6 richiesti, una goccia rispetto agli 8,5 miliardi di danni stimati dalla Regione (di cui almeno 3,5 da parte dei privati). A fronte di questo, per le opere pubbliche sono stati stanziati 2,8 miliardi mentre per i privati la struttura commissaria può contare su 1,3 miliardi, ma di questi 700 milioni sono legati alla misura del credito d’imposta per la quale si è ancora in attesa del decreto attuativo. Da parte della Regione, contributi per 100 milioni di euro a famiglie e cittadini alluvionati, dai fondi raccolti 52 milioni di euro per i veicoli rottamati o danneggiati, le persone in difficoltà, le imprese, gli spazi per i giovani, la cultura e lo sport.

Intanto la Regione continua a lavorare senza sosta nei territori colpiti dall’alluvione: nel complesso, sono 402 i cantieri in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile che interessano le province colpite di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Di questi, 130 sono già stati completati, 158 quelli in corso e 114 in progettazione. Il tutto per un investimento totale di circa 343 milioni di euro, tra somme urgenze, urgenze, programmazione regionale anticipata e programmazione da altre fonti. Infine, si sta lavorando al Piano speciale definitivo, che verrà approvato dalla struttura commissariale entro giugno. Il tutto sarà condiviso con i territori maggiormente colpiti e l’incontro per i comuni del Ravennate è previsto per martedì 14 maggio.

