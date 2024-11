Intossicati da monossido: "Aumentati molto i casi per risparmiare sulle spese"

Una povertà che toglie l’aria: sono sempre di più i pazienti che arrivano al Centro Iperbarico di Ravenna per intossicazione da monossido di carbonio. Emiliano-romagnoli ma non solo: attualmente sono in cura sei umbri. "Contiamo già trentasei casi da inizio settembre, fra i quali anche bambini di pochi mesi d’età", spiega Pasquale Longobardi, dal 1989 fondatore e direttore del centro che rappresenta un’eccellenza italiana nel trattamento delle patologie di questo tipo.

Dottor Longobardi, è anche questo un effetto della crisi del costo della vita?

"Purtroppo l’inflazione galoppante costringe molte famiglie da un lato a ricorrere a metodi di riscaldamento rudimentali, quali l’accensione di camini, dall’altro a tagliare spese quali evidentemente la manutenzione della caldaia. E’ uno degli effetti della crisi che stiamo attraversando, già visto ad esempio in Grecia quindici anni fa".

Quali regole minime devono essere seguite per chi si trovi costretto a riscaldarsi con un camino?

"L’importante è che ci sia sempre una presa d’aria per far entrare dall’esterno nuovo ossigeno a sostituire quello che il fuoco va bruciando. Qualcuno potrebbe pensare: come mai nessuno dei nostri bisnonni è morto per inalazione di monossido? Perché allora le case erano piene di spifferi, non mancavano mai le prese d’aria. Nelle abitazioni attuali, sigillate per non far uscire il calore, questo diventa complicato. Alla base c’è un elemento di ignoranza, di mancata conoscenza delle dinamiche più elementari. Lo stesso che in passato fece costruire alcuni camini troppo bassi sul livello del colmo del tetto: se infatti il punto di fuorisuscita del camino non supera il metro e mezzo dal tetto, in caso di venti da nord-nord-est, frequenti in queste zone, il gas tenderà a rientrare in casa. Fortunatamente i sistemi costruttivi sono migliorati".

Quali segnali non devono sfuggire in queste situazioni?

"Il monossido di carbonio è subdolo perché inodore. Tende ad accumularsi verso il basso: i primi ad accusare sintomi sono gli animali – colti da nausea – o i bambini, che di colpo diventano inattivi e lamentano dolori alla pancia. Il primo pensiero dei genitori è che si siano influenzati, ma difficilmente il virus si manifesta contemporaneamente in più persone. Negli adulti l’intossicazione comincia con un mal di testa. A quel punto occorre aprire una finestra e chiamare i soccorsi: i paramedici del 118 dispongono di un sensore che li protegge dall’essere a loro volta intossicati".

Il vostro centro è all’avanguardia anche in fatto di incidenti da decompressione, relativamente comuni tra i sub. Come fra i protagonisti delle pagine di La Capria, tra chi pratica lo sport forse più dispendioso si commettono ancora leggerezze.

"I sub che vanno incontro a incidenti da decompressione tali da portare a embolie gassose arteriose sono paradossalmente proprio i più esperti, quelli che si spingono alle profondità maggiori, superando il limite. L’errore più comune non è quello di risalire troppo in fretta, ma di compiere sforzi subito dopo l’immersione: gli incidenti gravi, quelli che hanno condotto alla paralisi, sono rari, ma sono molti ad arrivare con problemi all’orecchio, macchie sulla pelle, vertigini. Quasi tutti provengono però dall’area tirrenica: Toscana, Campania, Sicilia. I romagnoli sono un caso su diecimila, uno all’anno o poco più".

Ma i sub non sono gli unici a varcare la soglia delle vostre camere iperbariche, giusto? "Stanno aumentando le embolie gassose iatrogene in seguito agli interventi chirurgici. Accade quando un gas utilizzato per dilatare un segmento cardiaco o per l’eliminazione di un calcolo renale finisce per errore nel sangue, e da lì nel cervello. In passato succedeva ogni quattro o cinque anni, mentre ora registriamo tre o quattro pazienti all’anno. Non sappiamo a cosa sia dovuto, forse solo a un aumento della chirurgia conservativa contro quella a organo aperto. Per questi e altri casi usiamo un particolare trattamento all’elio, disponibile solo a Ravenna, cui segue un ciclo di riabilitazione in un centro specializzato".